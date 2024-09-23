Прив'язав собаку до мотоцикла: у Рівненській області розслідують жорстокі дії підлітка

У Вараському районі Рівненської області правоохоронці розслідують жорстокі дії 16-річного підлітка, який прив'язав до мотоцикла собаку та волочив її дорогою.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю скандальну історію.

Обставини злочину та реакція правоохоронців

Зранку неділі, 22 вересня, у Telegram-каналі "РІВНЕ 1283" було опубліковано допис, в якому йшлося про черговий випадок знущання з тварини в Рівненській області.

"Село Новорічиця. Собака жива, але вся побита. З TikTok відео він (автор відео, - Ред.) видалив, але наші підписники встигли його зберегти", - розповів автор публікації та оприлюднив відповідні кадри.

Згодом у прес-службі поліції Рівненської області у Facebook повідомили, що проводять перевірку щодо жорстокого поводження з твариною.

"Сьогодні, 22 вересня, під час моніторингу соцмереж, на одному із Telegram-каналів поліцейські виявили відео, де невідомий чоловік прив'язав до мотоцикла собаку та волочив її дорогою", - розповіли правоохоронці.

Зазначалось, що на місце події негайно вирушив поліцейський офіцер Зарічненської тергромади.

"Обставини та особу зловмисника встановлюють правоохоронці. Попередньо відомо, що тварина жива. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали тоді в поліції.

Реакція поліції на подію (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Пізніше правоохоронці повідомили, що особу, причетну до злочину, було встановлено.

"Ним виявився 16-річний мешканець Зарічненської громади, який пояснив, що під час знімання відео собака вже був мертвий", - уточнили в поліції.

Зазначалось також, що остаточну причину смерті тварини встановлюватимуть фахівці.

"Триває досудове розслідування за частиною 1 статті 299 КК України (жорстоке поводження із тваринами)", - підсумували в поліції області.

Про що дізнались правоохоронці (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)