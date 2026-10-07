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Притулок для всіх українців: Угорщина відмовилася виконувати нові обмеження ЄС

18:49 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Притулок для всіх українців: Угорщина відмовилася виконувати нові обмеження ЄС Фото: українські біженці в Угорщині (Getty Images)
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Угорщина відмовилася виконувати рішення ЄС щодо обмеження тимчасового захисту для українців, які мають невиконаний військовий обов'язок. Країна надалі надаватиме притулок усім біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Європейської комісії Маркуса Ламмерта.

Угорщина офіційно поінформувала Єврокомісію, що скористається правом неповного застосування директиви ЄС про тимчасовий захист, аби продовжувати давати притулок українським біженцям.

Речник Єврокомісії зазначив, що європейське законодавство дає країнам певну свободу ухвалення рішень.

"Держави-члени мають можливість застосовувати певний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення Ради ЄС та директиви про тимчасовий захист. Це передбачено статтею 7 директиви про тимчасовий захист, і Угорщина поінформувала нас у цьому зв’язку, що вона користується цією можливістю", - заявив Ламмерт.

Водночас у Європейській комісії нагадали загальну позицію Ради ЄС стосовно громадян України, які залишають країну без дозволу влади.

"Держави-члени в принципі не повинні надавати тимчасовий захист особам, які нещодавно прибули та яким українська влада не надала дозволу залишити Україну з огляду на їхні військові обов’язки. Держави-члени мають певну свободу розсуду при імплементації цього, і саме на цьому етапі ми зараз перебуваємо", - підкреслив речник ЄК.

Нагадаємо, Литва змінила правила отримання тимчасового захисту для військовозобов’язаних громадян України. Тепер для оформлення або продовження відповідного документа необхідно надати підтвердження проходження військової служби в Україні.

Зазначимо, Фінляндія продовжує скорочувати мережу центрів для шукачів притулку. До кінця лютого там планують закрити ще вісім таких установ. Ще вісім центрів припинили роботу протягом останнього року.

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