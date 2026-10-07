Убежище для всех украинцев: Венгрия отказалась выполнять новые ограничения ЕС

Венгрия отказалась выполнять решение ЕС по ограничению временной защиты для украинцев, имеющих невыполненную военную обязанность. Страна в дальнейшем будет предоставлять убежище всем беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Европейской комиссии Маркуса Ламмерта.

Венгрия официально проинформировала Еврокомиссию, что воспользуется правом неполного применения директивы ЕС о временной защите, чтобы продолжать давать убежище украинским беженцам.

Спикер Еврокомиссии отметил, что европейское законодательство дает странам определенную свободу принятия решений.

"Государства-члены могут применять определенное усмотрение, когда речь идет о применении рамок решения Совета ЕС и директивы о временной защите. Это предусмотрено статьей 7 директивы о временной защите, и Венгрия проинформировала нас в этой связи, что она пользуется этой возможностью", - заявил Ламмерт.

В то же время в Европейской комиссии напомнили общую позицию Совета ЕС по отношению к гражданам Украины, которые покидают страну без разрешения властей.

"Государства-члены в принципе не должны предоставлять временную защиту недавно прибывшим лицам, которым украинская власть не предоставила разрешения покинуть Украину ввиду их военных обязанностей. Государства-члены имеют определенную свободу усмотрения при имплементации этого, и именно на этом этапе мы сейчас находимся", - подчеркнул спикер ЕК.