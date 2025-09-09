Притулки переповнені: одна з країн ЄС заявила про критичну ситуацію з житлом для українців

Муніципалітети Нідерландів заявляють про критичну ситуацію з розміщенням українських біженців. Приймальні центри переповнені, новоприбулим часто відмовляють у житлі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на NOS.
Асоціація муніципалітетів (VNG) закликає уряд розробити довгостроковий план та виділити додаткове фінансування.
За даними VNG, наразі у Нідерландах є понад 97 тисяч місць у муніципальних притулках, і майже всі вони зайняті. Щотижня до країни прибуває близько 300 українців, переважно жінки та діти. Утім, дедалі частіше зустрічаються й чоловіки, які приїжджають на роботу.
В Утрехті вперше довелося відмовити біженцям, оскільки місто вичерпало ресурси.
"Ми не маємо уявлення, що будемо робити далі", - заявила олдермен (представник міськради) Рейчел Стріфланд, додавши, що через нестачу коштів притулки можуть закрити найближчим часом.
Згідно із законом, муніципалітети не мають права відмовляти українцям у житлі. Через це у Гронінгені група біженців подала позов проти місцевої влади та виграла справу. Муніципалітет оскаржив рішення.
Стріфланд виступає за нове національне законодавство, яке б зобов’язало бізнес брати участь у фінансуванні житла для тих українців, які приїжджають на роботу. Вона також висловила занепокоєння через проблеми з психічним здоров’ям у частини біженців.
Міністерство з питань притулку та міграції визнає проблему і говорить про "жахливі ситуації, коли вразливі люди залишаються без житла". Наразі уряд розглядає можливість залучення самих українців до часткової оплати оренди, якщо вони мають дохід.
Українці мають у ЄС спеціальний статус проживання, який діятиме щонайменше до березня 2027 року. Це дає право на житло, освіту та медичну допомогу без процедури очікування притулку.
З початку повномасштабного вторгнення Росії за кордон виїхали 4,7 млн українців. Найбільше їх прийняли Німеччина (понад 1,1 млн) та Польща (майже 1 млн). У Нідерландах нині проживає близько 7 українців на тисячу місцевих жителів, тоді як у Чехії цей показник сягає 36.
Читайте також про те, що з 1 лютого 2026 року в Польщі розпочне роботу нова електронна система виплат для біженців з України. Її розробило Управління соціального страхування (ZUS) у тісній інтеграції з Прикордонною службою, щоб точніше перевіряти право на отримання допомоги.
Раніше ми писали про те, що у Європейському Союзі помітили підвищення попиту на притулок серед українців - у першому півріччі 2025 року кількість заяв зросла майже на третину. Найбільше заявок на отримання притулку у Франції.