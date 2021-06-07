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Притула выходит из партии "Голос"

Автор: Анастасия Рокитна

Шоумен Сергея Притула заявил о выходе из партии "Голос". Однако, он заявил, что не уходит из политики.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он объяснил, почему уходит из партии. В частности, такое решение Притула принял из-за действий нового руководства, которое "отдалилось от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

"По состоянию на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики", - заявил Притула.

В частности, он намекнул на "отсутствие каких-либо реакций руководства партии на "зашкварные" голосования своих депутатов на любом уровне".

Ранее в интервью РБК-Украина Притула заявил, что хотел возглавить партию "Голос".

Отвечая на вопрос, видит ли он себя в качестве руководителя партии, Притула ответил: "Да, я вижу себя новым руководителем и мне нравится то, что я вижу".

Отметим, с марта 2020 года партию "Голос" возглавляет Кира Рудык, которая сменила в качестве руководителя Святослава Вакарчука.

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы четыре политические силы. Однако, рост поддержки среди избирателей показывают только две из них - партии "Слуга народа" и "Батькивщина".

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Новости Украины Сергей Притулаголос