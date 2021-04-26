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Притула хочет возглавить партию "Голос"

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 09:19
Притула хочет возглавить партию "Голос" Фото: Сергей Притула видит себя главой партии "Голос" (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Сергей Щербина, Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Сергей Притула хочет стать новым главой партии "Голос". Решение о смене партийного руководства может быть принято на съезде партии.

Об этом Притула заявил в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, видит ли он себя в качестве руководителя партии, Притула ответил: "Да, я вижу себя новым руководителем и мне нравится то, что я вижу".

Сам Притула уже публично выступил против нынешнего главы "Голоса" Киры Рудык. Он хочет добиться проведения партийного съезда, где будет обсуждаться вопрос смены руководителя. Притула рассчитывает, что съезд удастся провести "гораздо раньше" лета или осени.

"Но опять же это зависит от доброй воли действующего руководства партии, было заявление, что руководство не против этого съезда, однако конкретная дата не была названа. Мы попытаемся ускорить этот процесс", - отметил Притула.

Отметим, с марта 2020 года партию "Голос" возглавляет Кира Рудык, которая сменила в качестве руководителя Святослава Вакарчука.

В конце марта 10 из 20 депутатов фракции "Голос" выступили с открытым письмом, в котором призвали переизбрать руководство партии.

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