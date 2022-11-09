Притула про мовне питання: це потрібно людям, які дроблять суспільство

На сьогодні в Україні не стоїть мовне питання, оскільки люди масово переходять на українську мову.

"Підозрюю, що людям, які люблять дробити суспільство, треба буде вигадувати щось нове. Мовне питання, як мені здається, не стоїть. Можливо, я живу у своїй бульбашці, але поступово спостерігаю, як від якогось відторгнення української люди перейшли на її використання у своєму повсякденному житті", - зазначив він.

За його словами, Конституція та закони прописують порядок використання мов в Україні, у той час як вибір мови побутового спілкування - індивідуальна справа кожного. Він наголосив, що йому прикро за конфліктні ситуації на мовному підґрунті, але він може зрозуміти тих, хто агресивно реагує на російську мову.

"Коли ти відправила дитину до армії, а дитина загинула від рук росіянина, і ти чуєш російську мову, ти, мабуть, маєш моральне право агресувати... Кожна людина має свій персональний біль, крім нашого загального болю. Тому я і не засуджую, і не підтримую. Мені прикро за подібні історії", - додав волонтер.