RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Притула о языковом вопросе: это нужно людям, раскалывающим общество

Фото: волонтер Сергей Притула (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

На сегодня в Украине не стоит языковой вопрос, поскольку люди массово переходят на украинский язык.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал волонтер Сергей Притула.

"Подозреваю, что людям, которые любят дробить общество, надо будет придумывать что-то новое. Языковой вопрос, как мне кажется, не стоит. Возможно, я живу в своем пузыре, но постепенно наблюдаю, как от какого-то отторжения украинские люди перешли на его использование в своей повседневной жизни", - отметил он.

По его словам, Конституция и законы прописывают порядок использования языков в Украине, в то время как выбор языка бытового общения - индивидуальное дело каждого. Он подчеркнул, что ему досадно за конфликтные ситуации на языковой почве, но он может понять тех, кто агрессивно реагирует на русский язык.

"Когда ты отправила ребенка в армию, а ребенок погиб от рук россиянина, и ты слышишь русский язык, ты, пожалуй, имеешь моральное право агрессировать... У каждого человека есть своя персональная боль, кроме нашей общей боли. Поэтому я и не осуждаю, и не поддерживаю. Мне досадно за подобные истории", - добавил волонтер.

Напомним, ранее социолог Алексей Антипович в интервью РБК-Украина отмечал тенденцию перехода на украинский язык среди русскоязычного населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Притула