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Присвоила почти 1,5 млн гривен: во Львове директор предприятия наживалась на ремонтных работах

Автор: Иванна Шовкун

Во Львове сообщили о подозрении директору одного из путевых ремонтно-строительных управлений. Она нанесла ущерб государству почти на 1,5 млн гривеню

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Известно, что 68-летняя жительница Львова злоупотребляла служебным положением. В июле 2021 года она внесла в официальные документы ложные данные. Таким образом злоумышленница завысила объем и стоимость выполненных работ по реконструкции пешеходного тротуара на одной из улиц Львова. Таким образом, Львовскому городскому совету был нанесен ущерб на сумму 1 355 790 гривен.

Директору предприятия уже сообщили о подозрении. Ей грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ ликвидировала схему, которая представляла угрозу оборонному потенциалу Украины. Мошенники закупали некачественное оборудование для изготовления комплектующих к украинской бронетанковой технике.

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ЛьвовХищение средств