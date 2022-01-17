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Привласнила майже 1,5 млн гривень: у Львові директор підприємства наживалася на ремонтних роботах

Автор: Іванна Шовкун

У Львові повідомили про підозру директору одного з колійних ремонтно-будівельних управлінь. Вона завдала шкоди державі майже на 1,5 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Відомо, що 68-річна мешканка Львова зловживала службовим становищем. У липні 2021 року вона внесла в офіційні документи неправдиві дані. Таким чином зловмисниця завищила обсяг та вартість виконаних робіт з реконструкції пішохідного тротуару на одній із вулиць Львова. Таким чином, Львівській міській раді було завдано збитків на суму 1 355 790 гривень.

Директору підприємства вже повідомили про підозру. Їй загрожує від 7 до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала схему, яка становила загрозу оборонному потенціалу України. Шахраї купували неякісне обладнання для виготовлення комплектуючих до української бронетанкової техніки.

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ЛьвівРозкрадання коштів