Привласнила майже 1,5 млн гривень: у Львові директор підприємства наживалася на ремонтних роботах

У Львові повідомили про підозру директору одного з колійних ремонтно-будівельних управлінь. Вона завдала шкоди державі майже на 1,5 млн гривень
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.
Відомо, що 68-річна мешканка Львова зловживала службовим становищем. У липні 2021 року вона внесла в офіційні документи неправдиві дані. Таким чином зловмисниця завищила обсяг та вартість виконаних робіт з реконструкції пішохідного тротуару на одній із вулиць Львова. Таким чином, Львівській міській раді було завдано збитків на суму 1 355 790 гривень.
Директору підприємства вже повідомили про підозру. Їй загрожує від 7 до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ ліквідувала схему, яка становила загрозу оборонному потенціалу України. Шахраї купували неякісне обладнання для виготовлення комплектуючих до української бронетанкової техніки.