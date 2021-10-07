Привласнення землі в Одесі: оголошено підозри 16 особам
Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
По справі привласнення землі в Одесі оголосили підозри 16 особам. Серед них і мер Одеси Геннадій Труханов.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.
Їх підозрюють в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. 10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів, повідомили в НАБУ.
Йдеться про:
- керівника злочинної організації:
- Одеського міського голову
- голову постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);
- голову земельної комісії ОМР;
- керівника Юридичного департаменту ОМР;
- керівника департаменту комунальної власності ОМР;
- заступника керівника департаменту комунальної власності ОМР;
- трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.
"Посади вказані на момент вчинення злочину", - уточнили в НАБУ.
Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники злочинної організації залучали до своїх дій.
Серед них:
- заступник Одеського міського голови,
- колишній керівник одного з комунальних підприємств,
- екс-прокурор Одеської області,
- власники компанії-забудовниці та її топменджери.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.