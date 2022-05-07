Присвоение абонентам ОРДЛО телефонного кода России является очередной манипуляцией, - СНБО
Сегодня, 7 мая, главари ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о переходе на российскую систему нумерации телефонов. В СНБО считают это очередной манипуляцией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
Как отметили в СНБО, коды непризнанных мобильных операторов "Феникс" и "Лугаком" действительно изменились, однако:
- с "Феникса" можно позвонить только на российский "Мегафон", а с "Лугаком" - на "МТС";
- "Феникс" и "Лугаком" по-прежнему остаются непризнанными операторами, с которыми даже Россия до сих пор не заключила договор о роуминге;
- между "Фениксом" и "Лугаком" также нет договора. То есть, жители "ЛНР" и "ДНР" не могут звонить друг другу.
"Итак, интеграция ОРДЛО - очередное манипуляционное заявление пропаганды РФ до 9 мая", - пишет пресс-служба Центра противодействия дезинформации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия начала перевод мобильных операторов в отдельных районах ОРДЛО на свою систему нумерации телефонов. По словам главаря "ДНР" Дениса Пушилина, жители ОРДЛО якобы смогут звонить используя российскую систему нумерации +7.
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