Присвоение абонентам ОРДЛО телефонного кода России является очередной манипуляцией, - СНБО

Сегодня, 7 мая, главари ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о переходе на российскую систему нумерации телефонов. В СНБО считают это очередной манипуляцией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Как отметили в СНБО, коды непризнанных мобильных операторов "Феникс" и "Лугаком" действительно изменились, однако:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия начала перевод мобильных операторов в отдельных районах ОРДЛО на свою систему нумерации телефонов. По словам главаря "ДНР" Дениса Пушилина, жители ОРДЛО якобы смогут звонить используя российскую систему нумерации +7.

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