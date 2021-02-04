Присвоение 500 млн гривен из бюджета: СБУ задержала владельца строительной сети

В Николаеве сообщили о подозрении владельцу сети строительных фирм. Он подозревается в присвоении бюджетных средств в крупных размерах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, предприятия бизнесмена работали с многочисленными нарушениями требований, использовали материалы низкого качества, нарушали технологии производства и строительства, привлекали для поставок продукции и выполнения работ фирмы с признаками фиктивности. Из-за этого у компаний были постоянные проблемы с правоохранительными органами.

Одну из таких проблем пыталась решить бухгалтер, которую задержали правоохранительные органы. Она по указке владельца, предлагала 10 тысяч долларов взятки должностному лицу Государственной фискальной службы. Этой суммой она пыталась решить вопрос исключения фирмы из списка налогоплательщиков с критериями риска.

Сама же сеть фирм специализировалась на бюджетных средствах для реконструкции и строительства объектов критической инфраструктуры. Его структуры в общем получили более 500 миллионов гривен бюджетных средств.

Следствие продолжается по ч.3 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Известно, что владелец сети проходит по нескольким уголовным производствам.

В январе сообщалось, что сотрудники СБУ задержали двух государственных исполнителей управления обеспечения принудительного исполнения решений управления Министерства юстиции Украины в Киевской области.