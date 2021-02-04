Привласнення 500 млн гривень з бюджету: СБУ затримала власника будівельної мережі

У Миколаєві повідомили про підозру власнику мережі будівельних фірм. Він підозрюється у привласненні бюджетних коштів у великих розмірах.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, підприємства бізнесмена працювали з численними порушеннями вимог, використовували матеріали низької якості, порушували технології виробництва та будівництва, залучали для поставок продукції і виконання робіт фірми з ознаками фіктивності. Через це у компаній були постійні проблеми з правоохоронними органами.

Одну з таких проблем намагалася вирішити бухгалтер, яку затримали правоохоронні органи. Вона, за вказівкою власника, пропонувала 10 тисяч доларів хабара посадовій особі Державної фіскальної служби. Цією сумою вона намагалася вирішити питання виключення фірми з списку платників податків з критеріями ризику.

Сама ж мережа фірм спеціалізувалася на бюджетних коштах для реконструкції та будівництва об'єктів критичної інфраструктури. Його структури загалом отримали більше 500 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Слідство триває ч.3 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Відомо, що власник мережі проходить по кількох кримінальних справах.

У січні повідомлялося, що співробітники СБУ затримали двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Міністерства юстиції України в Київській області.