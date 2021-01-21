В Киеве СБУ задержала за взятку двух чиновников Минюста

Фото: во время операции по задержанию (facebook.com)

21 января 2021 года сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области задержали двух государственных исполнителей управления обеспечения принудительного исполнения решений управления Министерства юстиции Украины в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на странице Facebook.

Как говорится в сообщении, государственные служащие требовали неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за неналожение ареста на один из земельных участков.

Задержание совершено в рамках уголовного производства от 31.12.2020 №42020101050000281 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

У Києві #СБУ затримала на хабарі двох державних виконавців Служба безпеки України викрила двох посадовців Управління... Posted by ГУ СБУ у м. Києві та Київській області on Thursday, January 21, 2021

В то же время в комментарии РБК-Украина в Минюсте сообщили, что это далеко не единичный случай вымогательства взяток со стороны сотрудников Государственной исполнительной службы Министерства за неналожение арестов и неисполнение судебных решений.

"Объемы взяток и откатов в структуре Государственной исполнительной службы ежемесячно составляют более 1 миллиона долларов для Директора департамента и его руководства. В ГИС сформировалась разветвленная коррупционная схема - от начальников районных и городских отделов до областных руководителей. Размер ежемесячной "выручки" одной области таким образом может составлять от 40 до 90 тысяч долларов. Денежные потоки проходят под контролем так называемых "смотрящих", - отмечает собеседник.

По его словам, коррупционная схема может идти при участии директора департамента ГИС Максима Киселева и заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко.

Напомним, 6 января 2021 года Нежинский городской районный суд Черниговской области отправил на 7 лет в тюрьму начальника Управления ГИС Главного территориального управления юстиции в Черниговской области за вымогательство взятки от подчиненного.

Как известно, заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко и Директор департамента Государственной исполнительной службы Максим Киселев были назначены нынешним министром юстиции Денисом Малюськой, который занимает свой пост с 29 августа 2019 года.