Присвоен повышенный ранг сложности. В Киеве произошел сильный пожар на СТО

"На Троещине очень сильный пожар, запах гари уже ощущается в воздухе. Горит очень масштабно, пламя быстро разгорается из-за ветра", - говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы, на месте пожара слышны звуки взрывов.

"Горит двухэтажное здание предварительно на площади 600 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место едут дополнительные силы спасателей", - добавляют в Telegram-канале.