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В Киеве на Троещине возник масштабный пожар

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Киев, Понедельник 13 июня 2022 17:06
В Киеве на Троещине возник масштабный пожар Фото: в Киеве 13 июня горел торговый павильон (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве в понедельник, 13 июня, вспыхнул масштабный пожар. В Деснянском районе города загорелся торговый павильон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Киеве.

О пожаре стало известно в 14:37. Возгорание возникло на улице Маяковского, 75/2.

По данным спасателей, горел торговый павильон размером 10х10 метров. Однако огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 14:59, а полностью потушить около 15:43. На месте работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 бойцов ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, недавно в Киеве чиновник Генштаба применил оружие в спальном районе.

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Киев Троещина Пожар
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