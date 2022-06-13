В Киеве на Троещине возник масштабный пожар

В Киеве в понедельник, 13 июня, вспыхнул масштабный пожар. В Деснянском районе города загорелся торговый павильон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Киеве.

О пожаре стало известно в 14:37. Возгорание возникло на улице Маяковского, 75/2.

По данным спасателей, горел торговый павильон размером 10х10 метров. Однако огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 14:59, а полностью потушить около 15:43. На месте работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 бойцов ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.