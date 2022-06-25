Надано підвищений ранг складності. У Києві сталася сильна пожежа на СТО

"На Троєщині дуже сильна пожежа, запах гару вже відчувається в повітрі. Горить дуже масштабно, полум'я швидко спалахує через вітер", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють очевидці, на місці пожежі чути звуки вибухів.

"Горить двоповерховий будинок попередньо на площі 600 квадратних метрів. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності. На місце їдуть додаткові сили рятувальників", - додають у Telegram-каналі.