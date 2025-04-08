Присутність ЗСУ у Бєлгородській області та нова допомога від Норвегії: новини за 7 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Аналітики ISW повідомили, що темпи російського просування в Україні щомісяця знижуються з листопада 2024 року.

В районі Курщини оператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78 ОДШП впродовж 12 годин виявили та уразили три ЗРК "Бук" противника.

Трамп заявив, що йому "не подобаються бомбардування" і США далі ведуть переговори з РФ щодо закінчення війни.

Європа озброюється: до спільного ринку хочуть включити Британію та Україну

Як пише Reuters, міністри фінансів Європейського Союзу обговорять цього тижня створення спільного міжурядового оборонного фонду, який буде закуповувати і володіти оборонним обладнанням. До нього можуть увійти Велика Британія та Україна.

Документ є частиною обговорення в ЄС питання про те, як фінансувати підготовку до можливого нападу з боку Росії, оскільки європейські уряди усвідомлюють, що вони більше не можуть повністю покладатися на США в питаннях своєї безпеки.

У зброї РФ вперше виявили індійську деталь: про що це говорить

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, вперше в російській зброї виявили компонент індійського виробництва - тактовий буфер від Aura Semiconductor.

При цьому загалом українські розвідники розповіли про майже 200 нових деталей і компонентів, які застосовуються в шести типах російської зброї. Серед них - CRP-антена російського "Шахеда", північнокорейська балістична ракета KN-24, комп’ютер із ракети Х-47 "Кинджал", а також безпілотники Supercam S350, "Гербера" та Zala.

Трамп зажадав від Європи фінансових репарацій

Президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%. Від також хоче, щоб Європа заплатила репарації за минулі роки

"Ми встановили великий тариф для Європи. Вони сідають за стіл переговорів; вони хочуть говорити, але розмов не буде, доки вони не платитимуть нам великі гроші щороку - не тільки за теперішнє, а й за минуле", - сказав Трамп на борту Air Force One у неділю.

У Кривому Розі на місці російського ракетного удару сьогодні відбулася панахида за загиблими

Провели її священики Православної Церкви України Кривого Рогу та сусідніх громад Криворізького району, повідомив голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко.

У місті сьогодні родини прощаються зі своїми найближчими людьми, проводжаючи їх в останню путь. Нагадаємо, що того вечора від російської балістичної атаки загинуло 19 людей - 10 дорослих та 9 дітей у віці від 3 до 17 років. Кількома годинами пізніше росіяни запустили по Кривому Рогу безпілотники, забравши життя ще однієї криворожанки. Місцева влада оприлюднила поіменний список загиблих від удару 4 квітня.

"Б'ємо тільки по військових": в РФ зробили цинічну заяву щодо загибелі дітей у Кривому Розі

У речника Кремля Дмитра Пєскова прямо запитали про російський удар по Кривому Рогу, зокрема про те, чи могла російська розвідка "помилитись з даними" під час ракетного удару по Кривому Рогу, адже вже відомо, що там загинули 20 людей, 9 з яких - діти. На що Пєсков порадив "вірити лише заявам російського Міноборони", адже Росія "не б'є по цивільних об'єктах".

"Наші військові б'ють виключно по військових або навколовоєнних цілях", - заявив Пєсков.

Готує платіжну революцію: Євросоюз може створити альтернативу Visa і PayPal

"Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями. Ми повинні переконатися, що існує європейська пропозиція", - зазначила президент Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Трамп зібрався призупинити тарифи на 90 днів? Білий дім відреагував на чутки

У соцмережах з'явилася "заява" глави Національної економічної ради при Білому домі Кевіна Хассетта, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість призупинення тарифів на 90 днів для всіх країн, крім Китаю.

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт прокоментувала такий вкид телеканалу CNBC.

"Фейкові новини", - коротко зазначила вона.

Норвегія виділяє додаткові 5 млрд крон на артилерійські боєприпаси для України

"Артилерійські снаряди є життєво необхідними для визвольної боротьби України проти російських окупантів. Тому для Норвегії важливо зробити внесок у поповнення запасів боєприпасів в Україні", - зазначив з цього приводу прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Село Басівка у Сумській області перебуває під повним контролем ЗСУ, - Демченко

"Їхня задача (окупантів - ред.) - максимально глибоко заїхати на територію України, в тому числі це стосується напрямку населеного пункту Басівка, для того, щоб накопичуватися, закріпитися, дочекатися підкріплення і вже вести активні бойові дії по території України. Але Басівка під повним контролем складових Сил оборони України", - зазначив Демченко.

Зеленський підтвердив присутність ЗСУ у Бєлгородській області

"Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність у Курській області та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо - війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", - сказав президент Володимир Зеленський.