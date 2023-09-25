Присутність "вагнерівців" в Африці залишається значною, - глава Пентагону

"ПВК "Вагнера" все ще має значну присутність на континенті", - зазначив він під час свого візиту в Джибуті.

Він також додав, що більш ніж через місяць після смерті засновника "вагнерівців" Євгена Пригожина США не спостерігають значних змін у відносинах між ПВК і Кремлем або ознак того, що Москва взяла на себе операції угруповання по всій Африці.

"Я думаю, що в майбутньому ви побачите певну конкуренцію в їхніх лавах за те, хто стане наступним лідером. Я думаю, що ви також побачите, що російський уряд може спробувати або замінити ПВК "Вагнера" якимось іншим елементом, або використати російські війська для підтримки зусиль на континенті", - розповів Остін.

Глава Пентагону уточнив, що найманці ПВК "Вагнера", ймовірно, зможуть підтримувати свою присутність в Африці в найближчому майбутньому, але їм буде важко робити це у середньостроковій та довгостроковій перспективі за відсутності підтримки з боку Кремля.

Смерть Пригожина

Нагадаємо, у серпні в Росії впав літак засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Як виявилося пізніше, він сам перебував на борту.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що до смерті Пригожина причетний російський диктатор Володимир Путін.

Водночас, в українському Головному управлінні розвідки все ще не впевнені в тому, що засновник ПВК "Вагнера" справді загинув.