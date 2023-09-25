Присутствие "вагнеровцев" в Африке остается значительным, - глава Пентагона

"ЧВК "Вагнера" все еще имеет значительное присутствие на континенте", - отметил он во время своего визита в Джибути.

Он также добавил, что спустя более чем месяц после смерти основателя "вагнеровцев" Евгения Пригожина США не наблюдают значительных изменений в отношениях между ЧВК и Кремлем или признаков того, что Москва взяла на себя операции группировки по всей Африке.

"Я думаю, что в будущем вы увидите определенную конкуренцию в их рядах за то, кто станет следующим лидером. Я думаю, что вы также увидите, что российское правительство может попытаться либо заменить ЧВК "Вагнера" каким-то другим элементом, либо использовать российские войска для поддержки усилий на континенте", - рассказал Остин.

Глава Пентагона уточнил, что наемники ЧВК "Вагнера", вероятно, смогут поддерживать свое присутствие в Африке в ближайшем будущем, но им будет трудно делать это в среднесрочной и долгосрочной перспективе при отсутствии поддержки со стороны Кремля.

Смерть Пригожина

Напомним, в августе в России упал самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Как оказалось позже, он сам находился на борту.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что к смерти Пригожина причастен российский диктатор Владимир Путин.

В то же время в украинском Главном управлении разведки все еще не уверены в том, что основатель ЧВК "Вагнера" действительно погиб.