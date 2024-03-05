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Присутність військ в Україні можлива. Президент Чехії закликав до розширення форм допомоги ЗСУ

Архівне фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія закликає до розширення форм допомоги, зокрема до можливої присутності військ на території України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

Він підкреслив, що йдеться не про відправлення бойових підрозділів, а про форми допомоги і "небойову взаємодію".

"Я за пошук нових шляхів, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні", - заявив чеський президент.

"Давайте не будемо обмежувати себе там, де це не потрібно", - додав він.

Відправлення військ не порушує міжнародних правил

За його словами, це ідентично, якщо українські солдати проходять навчання у західних інструкторів у себе на батьківщині або безпосередньо в Україні.

"Україна, незважаючи на напад, як і раніше, є суверенною країною", - сказав він, нагадавши, що можлива навчальна місія не є порушенням будь-яких міжнародних правил.

Також Павел додав, що саме від них залежить, яку форму допомоги вони оберуть. 

Обговорення відправлення західних військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

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