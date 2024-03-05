Присутствие войск в Украине возможно. Президент Чехии призвал к расширению форм помощи ВСУ

Чехия призывает к расширению форм помощи, в частности к возможному присутствию войск на территории Украины.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.
Он подчеркнул, что речь идет не об отправке боевых подразделений, а о формах помощи и "небоевом взаимодействии".
"Я за поиск новых путей, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине", - заявил чешский президент.
"Давайте не будем ограничивать себя там, где это не нужно", - добавил он.
По его словам, это идентично, если украинские солдаты проходят обучение у западных инструкторов у себя на родине или непосредственно в Украине.
"Украина, несмотря на нападение, по-прежнему является суверенной страной", - сказал он, напомнив, что возможная учебная миссия не является нарушением каких-либо международных правил.
Также Павел добавил, что именно от них зависит, какую форму помощи они выберут.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.
Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.
При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.
Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.
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