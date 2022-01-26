Пристоличный регион до сих пор остается без областного бюджета, - Володин

Пристоличный регион до сих пор остается без областного бюджета. Депутаты Киевского облсовета так и не рассмотрели на сессии ни бюджет содержания, ни бюджет развития. А это угрожает дестабилизации в экономической и социальной сферах области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Василия Володина.
"Первый раз проект областного бюджета мы подали на рассмотрение облсовета еще 26 ноября, согласно Бюджетному кодексу. Однако облсовет постоянно находит причины, чтобы бюджет не принимать, и каждый раз подает новые замечания. Трижды мы вносили изменения в проект по их предложениям. Это не принесло никаких результатов. Дошли до компромисса: сначала принять бюджет содержания, к которому никогда не было замечаний, а уже после - бюджет развития. По договоренностям сессия должна была пройти завтра, 27 января. Однако снова пауза. На официальном сайте облсовета есть анонс только о назначении сессии аж на 17 февраля. К сожалению, в очередной раз облсовет игнорирует принятие бюджета в пристоличном регионе. И это означает, что еще месяц Киевщина будет жить без основного экономического документа. А это ставит под угрозу не только развитие области, но и нормальную жизнь людей", - прокомментировал Володин.
По его словам, из-за непринятия бюджета содержания:
"Это лишь несколько примеров того, какой удар наносит Киевщине непринятие бюджета содержания. Угрозы серьезные. Поэтому еще раз призываю депутатов облсовета оставить политические игры, поскольку из-за них страдают наши жители. Важно вернуться к конструктивному рассмотрению и принятию бюджетов содержания и развития. Пристоличный регион должен полноценно функционировать, люди получать зарплаты, а область комплексно развиваться", - резюмировал Володин.