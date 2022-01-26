Пристоличний регіон досі залишається без обласного бюджету, - Володін

Пристоличний регіон досі залишається без обласного бюджету. Депутати Київської облради так і не розглянули на сесії ні бюджет утримання, ні бюджет розвитку. А це загрожує дестабілізації в економічній та соціальній сферах області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна.
"Перший раз проєкт обласного бюджету ми подали на розгляд облради ще 26 листопада, згідно з Бюджетним кодексом. Проте облрада постійно знаходить причини, щоб бюджет не приймати, і кожного разу подає нові зауваження. Тричі ми вносили зміни в проєкт за їх пропозиціями. Це не принесло жодних результатів. Дійшли до компромісу: спочатку прийняти бюджет утримання, до якого ніколи не було зауважень, а вже після - бюджет розвитку. За домовленостями сесія мала пройти завтра, 27 січня. Проте знову пауза. На офіційному сайті облради є анонс тільки про призначення сесії аж на 17 лютого. На жаль, вкотре облрада ігнорує прийняття бюджету в пристоличному регіоні. І це означає, що ще місяць Київщина житиме без основного економічного документу. А це ставить під загрозу не лише розвиток області, а й нормальне життя людей", - прокоментував Володін.
За його словами, через неприйняття бюджету утримання:
"Це лише кілька прикладів того, який удар завдає Київщині неприйняття бюджету утримання. Загрози серйозні. Тож ще раз закликаю депутатів облради облишити політичні ігри, оскільки через них страждають наші жителі. Важливо повернутись до конструктивного розгляду та прийняття бюджетів утримання і розвитку. Пристоличний регіон має повноцінно функціонувати, люди отримувати зарплати, а область комплексно розвиватись", - резюмував Володін.