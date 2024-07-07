"Пристебніть ремені". Сійярто заінтригував новими "мирними зустрічами" Орбана

Зокрема, спочатку він опублікував пост із заявою про перший тиждень угорського головування у Євросоюзі.

"Тепер усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні", - зазначив він.

Потім на сторінці з'явилося відео. На ньому Сійярто заявив, що цього тижня в Європі нібито було повно провоєнних політиків, які "ховалися та критикували" прем'єра Віктора Орбана за зустріч із Володимиром Путіним.

"Ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня", - додав міністр.

Зазначимо, напередодні Орбан в інтерв'ю швейцарській газеті Die Weltwoche анонсував "несподівані зустрічі". Із ким саме він зустрінеться, політик не уточнив. Але у соціальній мережі X написав, що з 8 липня продовжить зусилля щодо врегулювання російсько-української війни.

"Я провів переговори в Москві з президентом Путіним. Моєю метою було встановлення прямих каналів зв'язку, початок діалогу щодо найшвидшого шляху до мирного врегулювання. Я виконав ці завдання. Далі буде у понеділок", - зазначив Орбан.

Нагадаємо, у вівторок Орбан приїжджав до Києва та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Щодо питань миру, то він запропонував розглянути можливість одностороннього перемир'я, щоб вийти на переговори з Російською Федерацією.

У п'ятницю, за його словами, він питав у Путіна, що той думає про мирні ініціативи, припинення вогню, мирні переговори та післявоєнну систему європейської безпеки.

Українське МЗС, реагуючи на зустріч із російським диктатором, наголосило, що принцип "ніяких домовленостей про Україну без України" залишається непохитним.