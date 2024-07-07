"Пристегните ремни". Сийярто заинтриговал новыми "мирными встречами" Орбана

В частности, сначала он опубликовал пост с заявлением о первой неделе венгерского председательства в Евросоюзе.

"Теперь все могут быть уверены в том, что следующие шесть месяцев будут миссией мира, с тем чтобы наконец обеспечить мир в нашем регионе", - отметил он.

Затем на его странице появилось видео. На нем Сийярто заявил, что на этой неделе в Европе якобы было полно провоенных политиков, которые "прятались и критиковали" премьера Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным.

"Эти нападки нас не сдерживают и не обескураживают. Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, поддерживающих войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе", - добавил министр.

Отметим, накануне Орбан в интервью швейцарской газете Die Weltwoche анонсировал "неожиданные встречи". С кем именно он встретится, политик не уточнил. Но в социальной сети X написал, что с 8 июля продолжит усилия по урегулированию российско-украинской войны.

"Я провел переговоры в Москве с президентом Путиным. Моей целью были установление прямых каналов связи, начало диалога по наиболее быстрому пути к мирному урегулированию. Я выполнил эти задачи. Продолжение следует в понедельник", - отметил Орбан.

Напомним, во вторник Орбан приезжал в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Что касается вопросов мира, то он предложил рассмотреть возможность одностороннего перемирия, чтобы выйти на переговоры с Российской Федерацией.

В пятницу, по его словам, он спрашивал у Путина, что тот думает о мирных инициативах, прекращении огня, мирных переговорах и послевоенной системой европейской безопасности.

Украинский МИД, реагируя на встречу с российским диктатором, отметил, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается непоколебимым.