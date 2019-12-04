Пристайко заявил о 14 тыс. погибших на войне на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с начала войны на Донбассе погибли 14 тыс. человек. Об этом он сказал во время участия в мероприятиях в рамках встречи лидеров НАТО в Лондоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Пристайко подчеркнул, что даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО.

"Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибло 14 тысяч человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям", - сказал министр.

Ранее в ООН заявляли, которая количество жертв, связанных с войной на Донбассе, по состоянию на 31 октября составляет более 40 тысяч человек, из них более 13 тысяч - погибли.

По данным ООН, за более чем пять лет на Донбассе погибли более 3300 мирных жителей.

РБК-Украина писало, что с начала войны на Донбассе в 2014 году за подрыв на минах, погибли более 1 тыс. лиц.