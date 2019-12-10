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Пристайко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Чехии

Новости » Политика     10.12.2019 - 16:13
Пристайко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Чехии
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

В результате стрельбы погибли шесть человек

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования в связи со стрельбой в больнице в Чехии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

Он выразил соболезнования семьям погибших, а также отметил в своем твитте главу МИД Чехии Томаша Петричека.

"Меня шокируют новости о трагедии в остравской больнице. Мои соболезнования родным и близким погибших жертв стрельбы и скорейшего выздоровления всех пострадавших", - написал Пристайко.

Пристайко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Чехии

Ранее сообщалось, что утром в чешской поликлинике произошла стрельба. Неизвестный стрелял в один из верхних этажей больницы. В результате происшествия погибли 6 человек.

Подозреваемый в стрельбе в Чехии выстрелил себе в голову до приезда полицейских.

В посольстве Украины в Чехии заявили, что проверяют информацию о том, были ли украинцы среди жертв стрельбы. Вскоре стало известно, что такая информация не подтверждается.

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Новости Украины ЧехияВадим Пристайко
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