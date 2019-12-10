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Пристайко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Чехії

Новини » Політика     10.12.2019 - 16:13
Пристайко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Чехії
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

В результаті стрілянини загинули шість осіб

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в лікарні в Чехії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра.

Він висловив співчуття сім'ям загиблих, а також позначив у своєму твіті главу МЗС Чехії Томаша Петричека.

"Мене шокують новини про трагедію в остравський лікарні. Мої співчуття рідним і близьким загиблих жертв стрілянини і якнайшвидшого одужання всіх постраждалих", - написав Пристайко.

Пристайко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Чехії

Раніше повідомлялося, що вранці у чеській поліклініці сталася стрілянина. Невідомий стріляв в один з верхніх поверхів лікарні. В результаті події загинули 6 осіб.

Підозрюваний у стрілянині в Чехії вистрілив собі в голову до приїзду поліцейських.

В посольстві України в Чехії заявили, що перевіряють інформацію про те, чи були українці серед жертв стрілянини. Незабаром стало відомо, що така інформація не підтверджується.

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Новини України ЧехияВадим Пристайко
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