Среди пострадавших в стрельбе в Чехии украинцев не было

Всего погибли шесть человек
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что среди погибших и пострадавших при стрельбе в больнице в Чехии не было украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла.
Ранее он сообщил, что консульство проверяет могли быть среди пострадавших граждане Украины.
"По предварительной информации граждан Украины среди погибших и пострадавших нет", - написал посол.
Ранее сообщалось, что утром в чешской поликлинике произошла стрельба. Неизвестный стрелял в один из верхних этажей больницы. В результате происшествия погибли 6 человек.
РБК-Украина писало, что подозреваемый в стрельбе в Чехии выстрелил себе в голову до приезда полицейских. Полиция выследила автомобиль. Вскоре правоохранители нашли тело подозреваемого.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в клинике "На Винограде" в Праге (Чехия), два человека получили ранения.