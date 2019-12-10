Среди пострадавших в стрельбе в Чехии украинцев не было

Фото: стрельба в Чехии (stars24.cz)

Всего погибли шесть человек

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что среди погибших и пострадавших при стрельбе в больнице в Чехии не было украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла.

Ранее он сообщил, что консульство проверяет могли быть среди пострадавших граждане Украины.

"По предварительной информации граждан Украины среди погибших и пострадавших нет", - написал посол.

Ранее сообщалось, что утром в чешской поликлинике произошла стрельба. Неизвестный стрелял в один из верхних этажей больницы. В результате происшествия погибли 6 человек.

РБК-Украина писало, что подозреваемый в стрельбе в Чехии выстрелил себе в голову до приезда полицейских. Полиция выследила автомобиль. Вскоре правоохранители нашли тело подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в клинике "На Винограде" в Праге (Чехия), два человека получили ранения.