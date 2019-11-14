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Пристайко выразил соболезнование в связи с масштабной ДТП в Словакии

Новости » Политика     14.11.2019 - 00:24
Пристайко выразил соболезнование в связи с масштабной ДТП в Словакии
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Жертвами стали как минимум 13 человек

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко выразил соболезнование народу Словакии в связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП), в котором погибли как минимум 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Глава МИД Украины также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в аварии.

"Был глубоко опечален, узнав об ужасном дорожно-транспортном происшествии в Нитраском районе Словакии. В это трагическое время мы стоим рядом с дружелюбным словацким народом. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с их утратой и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Пристайко.

Пристайко выразил соболезнование в связи с масштабной ДТП в СловакииНапомним, в среду, 13 ноября, в Словакии недалеко от города Нитра столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек. Еще около 20 человек получили ранения. Местные власти допускают, что количество пострадавших и погибших может увеличиться.

Ранее, в Словакии автомобиль наехал на группу детей, которые возвращались из школы. В результате ДТП ранения получили 12 детей.

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Новости Украины СловакияДТПВадим Пристайко
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