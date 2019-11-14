ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко висловив співчуття у зв'язку з масштабною ДТП у Словаччині

Новини » Політика     14.11.2019 - 00:24
Пристайко висловив співчуття у зв'язку з масштабною ДТП у Словаччині
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Жертвами стали як мінімум 13 чоловік

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Вадим Пристайко висловив співчуття народу Словаччини у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою (ДТП), в якому загинули як мінімум 13 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайко.

Глава МЗС України також побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим в аварії.

"Був глибоко засмучений, дізнавшись про жахливу дорожньо-транспортну пригоду в Нітраском районі Словаччини. У цей трагічний час ми стоїмо поруч з доброзичливим словацьким народом. Ми висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих у зв'язку з їх втратою і бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим", - написав Пристайко.

Пристайко висловив співчуття у зв'язку з масштабною ДТП у СловаччиніНагадаємо, в середу, 13 листопада, в Словаччині недалеко від міста Нітра зіткнулися пасажирський автобус і вантажний автомобіль, в результаті чого загинули щонайменше 13 людей. Ще близько 20 осіб отримали поранення. Місцева влада припускає, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися.

Раніше, у Словаччині автомобіль наїхав на групу дітей, які поверталися зі школи. В результаті ДТП поранення отримали 12 дітей.

У Донецькій області автомобіль в'їхав в міст, є жертви На трасі Київ-Чоп сталася ДТП, є жертва
Новини України СловаччинаДТПВадим Пристайко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся