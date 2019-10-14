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Пристайко зустрінеться з міністрами закордонних справ країн ЄС

Новини » Політика    14.10.2019 - 12:30
Пристайко зустрінеться з міністрами закордонних справ країн ЄС
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко зазначив, що вже прибув у Люксембург

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко має зустрітись в Люксембурзі з міністрами закордонних справ країн ЄС. Про це він написав у Twitter.

Пристайко зазначив, що вже прибув у Люксембург та зустрівся з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем. Крім того, міністр дав інтерв'ю Reuters.

"Прибув з візитом до Люксембургу, попереду зустріч з міністрами закордонних справ країн ЄС", - написав він.

Пристайко зустрінеться з міністрами закордонних справ країн ЄС

Фото: Вадим Пристайко і Яцек Чапутович (https://twitter.com/VPrystaiko)

Крім того, Пристайко запросив діючого голову ОБСЄ відвідати разом Станицю Луганську та оглянути триваючі роботи з відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Могеріні заявляла, що в ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про хід реформ, що проводяться новим українським урядом.

За її словами, Євросоюз і міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати реформи і територіальну цілісність України.

Зазначимо, український міністр сьогодні візьме участь у засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах, присвяченому ситуації на Донбасі в контексті російської агресії і зусиль України щодо реалізації мінських домовленостей.

Нагадаємо, в Брюсселі підтримали "формулу Штайнмайера". В ЄС підтримали роботу контактної групи в Мінську, а також зусилля, спрямовані на зустріч в нормандському форматі.

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Новини України ЕвросоюзВадим Пристайко
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