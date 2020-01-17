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Пристайко: Україна в ТКГ запропонувала відкрити три нових переходи на Донбасі

Новини » Політика     17.01.2020 - 11:46
Пристайко: Україна в ТКГ запропонувала відкрити три нових переходи на Донбасі
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна наполягає на відкритті гуманітарних переходів на Донбасі

На переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі українська сторона запропонувала відкрити три нових переходи. Про це у Верховній раді України заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська сторона запропонувала три нові ділянки переходу, яких називають гуманітарними.

"Вони як раз спрямовані на вирішення гуманітарних питань: полегшення життя людей з обох сторін від лінії зіткнення. Питання відкриття має бути погоджено, щоб люди не стали мішенню обстрілів. Над цим зараз працює наша група", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники України в ТКГ запропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі - район залізничного мосту в Станиці Луганській, Авдіївка, Новоселівка Друга і район КПВВ "Гнутове".

Крім того, на вчорашній зустрічі Україна запропонувала створити робочу підгрупу ТКГ з питань передачі контролю над кордоном окупованого Донбасу з Російською Федерацією.

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