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Пристайко: тема Украины становится "токсичной" в США

Новости » Политика     03.12.2019 - 14:42
Пристайко: тема Украины становится "токсичной" в США
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко заявил, что Украина в США ассоциируется с вмешательством в выборы

На фоне попыток добиться импичмента президента США Дональда Трампа тема Украины в этой стране становится "токсичной". Об этом в интервью Sky News заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, в США продолжаются споры между демократами и республиканцами, которые в последнее время сосредоточились на украинской теме.

"Мы продолжаем говорить республиканцам и демократам: в вашем внутреннем противостоянии нет ничего, что касалось бы Украины, идите на избирательные участки в следующем году, но не втягивайте в это нас, поскольку мы уже стали "токсичными" в какой-то степени", - заявил Пристайко.

Он также отметил, что сегодня зачастую Украина в США ассоциируется с вмешательством в выборы, при этом "американцы не помнят, с чего все началось".

Напомним, ранее американский телеканал CNN сообщил, что украинские власти могут объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодны Трампу. Однако пока не понятно, каких вопросов будут касаться возможные расследования.

Ранее также стало известно, что Трамп не будет участвовать в слушаниях по импичменту.

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Новости Украины МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиВадим Пристайко
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