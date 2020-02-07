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Пристайко: США визначилися з кандидатурою посла в Україні

Новини » Політика     07.02.2020 - 09:15
Пристайко: США визначилися з кандидатурою посла в Україні
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Тепер рішення за Сенатом, верховною палатою Конгресу

Під час візиту до Києва державного секретаря США Майка Помпео обговорювалося і питання керівника американської дипломатичної місії. Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що людина на це місце є і тепер рішення за Сенатом, верховною палатою Конгресу.

"Ми вже знаємо конкретно людину, яка буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат. Я сподіваюся якомога швидше почати роботу з новим послом Сполучених Штатів в Україні", - сказав Пристайко.

А поки що тимчасовою повіреною у справах США в Україні є заступниця глави місії Сполучених Штатів Америки в Києві Крістіна Квін.

Наприкінці грудня 2019 року тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що після завершення його дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме його заступник Крістіна Квін.

Раніше повідомлялося, що державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео допомагав особистому адвокату президента США Руді Джуліані в кампанії з дискредитації екс-посла в Україні Марі Йованович.

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Новини України Вадим ПристайкоСполучені Штати Америки
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