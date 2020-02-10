Пристайко сомневается в проведении нормандской встречи в апреле

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи. Об этом он заявил во время визита в Италию сообщает Reuters.

По словам Пристайко, он сомневается, что встреча может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встрече в Париже в декабре.

"До декабрьской встречи... (подготовка - ред.) началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь", - заявил Пристайко.

Ранее РБК-Украина писало, что официального предложения относительно нормандской встречи на уровне министров на полях Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) еще нет.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча "нормандской четверки" (президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин). По результатам встречи был подписан меморандум, в котором, в частности, предусматривается очередная нормандская встреча в середине апреля 2020 года. По предварительной информации, встреча "нормандской четверки" может пройти в Берлине.