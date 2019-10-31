Пристайко рассказал о подготовке к нормандской встрече

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал по какому графику идет подготовка к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ТСН.

Он также выразил надежду, что в ноябре состоится встреча в нормандском формате.

"Подготовка к саммиту нормандской четверки происходит примерно по такому графику. Мы уже сделали одну часть того, о чем мы договаривались: согласовали так называемую "формулу Штайнмайера". И второй вопрос - это разведение в трех участках. Мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведения в Золотом. После того, как мы завершим этот процесс - он не является простым, но я думаю, что мы его успешно завершим - останется еще один участок - Петровское", - говорит Пристайко.

Также он отметил, что это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались и предположил, что на это уйдет пару недель и вcтреча состоится в следующем месяце, то есть уже в ноябре.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. В районе Станицы Луганской разведение уже прошло, на очереди Петровское и Золотое.

Также РБК-Украина писало, что 29 октября ОБСЕ подтвердила начало разведения сил в Золотом на Донбассе. Также на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы продолжатся переговоры о разведении сил в Петровском.