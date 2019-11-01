Пристайко рассказал о подготовке к новому обмену

Новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией будет сложнее предыдущего и будет включать различные группы людей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, в процес обмена пленными будут вовлечены правозащитники, уполномоченный по правам человека и Служба безопасности Украины (СБУ).

"Это процесс сложный. У него вовлечены не дипломаты, а те, кто занимается обменом (правозащитники, омбудсвумен, СБУ). В отличие от предидущего этапа, этот этап включает различные группы людей и обмен будет происходить в разные стороны: в Россию, на временно оккупированную территорию", - сказал министр.

Напомним, по словам Пристайко, сейчас проходит период подбора подходящих кандидатов на обмен. Сейчас изучаются дела кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения.

При этом он отметил, что обмен не привязывается к дате проведения встречи в нормандском формате.

Также РБК-Украина писало, что "уполномоченная по правам человека "ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы к обмену пленными с Украиной по формуле "52 на 85".