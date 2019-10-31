Сейчас проходит период подбора кандидатов на обмен пленными, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас проходит период подбора подходящих кандидатов на обмен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пристайко ТСН.ua.

По его словам, сейчас изучаются дела кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения.

"Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - заявил министр.

При этом он отметил, что обмен не привязывается к дате проведения встречи в нормандском формате.

"Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - отметил он.

Напомним, Российская Федерация и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными, однако согласованной даты пока нет. На сегодняшний день продолжается работа по подготовке нового обмена пленными.

Кроме того, "уполномоченная по правам человека "ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы к обмену пленными с Украиной по формуле "52 на 85".