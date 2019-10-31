Пристайко розповів про підготовку до нового обміну полоненими

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зараз проходить період підбору підходящих кандидатів на обмін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пристайко ТСН.иа.

За його словами, зараз вивчаються справи кандидатів на обмін, а також можливість їх звільнення.

"Це не період очікування - це період підбору підходящих кандидатів на обмін, вивчення їхніх справ і разом з тим можливість звільнення. Обмін - це фраза, яка використовується скоріше в медіа, ми використовуємо іншу фразу - одночасне звільнення. Це більше схоже на те, над чим дійсно працюють обидві сторони", - заявив міністр.

При цьому він зазначив, що обмін не прив'язується до дати проведення зустрічі в нормандському форматі.

"Мені б хотілося, щоб він стався максимально швидко. Ми взагалі не прив'язуємося до нормандскому саміту. Якщо саміт лідерів і посприяє обміну, ми не маємо нічого проти. Для нас будь-яка затримка з звільненням людей, це, м'яко кажучи, трагедія. Ми не прив'язуємося до цього жодним чином", - зазначив він.

Нагадаємо, Російська Федерація та Україна обговорюють можливість нового обміну полоненими, проте узгодженої дати поки немає. На сьогоднішній день триває робота по підготовці нового обміну полоненими.

Крім того, "уповноважена з прав людини "ДНР" Дарина Морозова заявила, що бойовики готові до обміну полоненими з Україною за формулою "52 на 85".