Пристайко розповів про "формулу Зеленського" з припинення війни на Донбасі

Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)

Україна спробує "ментально дотягнутися" до людей на окупованих територіях та відбудує міст у Станиці Луганській

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко описав, у чому полягає умовна "формула Зеленського" зі врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він розповів в ефірі "Свободи слова" на ІСTV, передає РБК-Україна.

"Формули Пристайка" поки що немає, є умовна "формула Зеленського”. Вона говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які ми можемо зробити, відповідаючи на очікування нашого народу. Наприклад, ми спробуємо обміняти всіх наших хлопців і дівчат", - зазначив министр.

Крім того, він додав, що Україна спробує "дотягнутися ментально до народу" на окупованих територіях, зокрема, нинішня влада планує відбудувати міст в Станиці Луганській і переглянути термін, на який пенсіонери з ОРДЛО можуть виїхати з окупованої території для отримання пенсії, який зараз становить 60 днів - його планують збільшити до року.

Водночас Пристайко зазначив, що у формулі Зеленського немає "5 років, аби продовжувати переговори та читати, хто загинув" на Донбасі.

"Якщо ми найближчим часом не зможемо, склавши всі ці заходи, розв’язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових інших радикальних заходів. На все про все у нас є від пів року до року", - зазначив Пристайко.

Міністр зазначив, що наразі у письмовому вигляді "формули Зеленського" не існує і вона не дуже чітка, оскільки він її щойно сформулював.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що першими кроками на шляху до миру на Донбасі стануть припинення вогню і розведення сил.