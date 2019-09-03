Пристайко розкрив деталі зустрічі радників "нормандської четвірки"

Фото: Вадим Пристайко (twitter.com/MelnykAndrij)

Обговорювалося виконання кроків, які сприятимуть проведенню саміту лідерів "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що під час зустрічі у "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні обговорювали виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Серед конкретних речей, яких потрібно досягти, дипломат назвав Станицю Луганську, по розведенню в якій та ще у двох інших місцях лідери домовилися ще у 2016 році.

"Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть імплементовані ближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів", - сказав Пристайко.

Дату зустрічі лідерів "нормандського формату", за словами міністра, буде вирішено після того, як політичні радники представлять результати переговорів кожний у своїй країні. На погляд Пристайка, додаткові підготовчі зустрічі, зокрема, на рівні голів МЗС, не потрібні.

Водночас, він повідомив, що під час переговорів не йшлося про обмін заручниками та полоненими, про миротворчу місію на Донбасі, про "дорожнью карту" виконання Мінських домовленостей, яку було домовлено розробити під час останнього саміту восени 2016 року.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня в Берліні відбудеться зустріч дипломатичних радників України, Німеччини, Франції і Росії щодо організації саміту в "нормандському форматі". Від РФ у берлінській зустрічі братиме участь помічник президента Росії Владислав Сурков.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав умови для проведення зустрічі у "нормандському форматі".