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Пристайко провел встречу с генсеком ООН

Новости » Политика     21.02.2020 - 02:32
Пристайко провел встречу с генсеком ООН
Фото: Пристайко и Гуттериш (twitter.com/VPrystaiko)

Разговор касался агрессии РФ против Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время визита в Вашингтон провел встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Глава украинской дипломатии, в частности, назвал агрессию РФ против Украины войной против всего мирового порядка.

"Настало время для всех нас быть более объедененными и видеть агрессию против Украины как войну против всего мирового порядка, которым мы пользовались. Пора миру принять истину и вызов. Чудесный разговор с генсеком ООН Антонио Гуттеришом", - написал Пристайко.

Напомним, 20 февраля в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций состоялось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. От Украины в прениях принял участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

РБК-Украина писало, что в ходе своего выступления Пристайко заявил, что Украина рассчитывает на размещение миротворческих сил на неконтролируемом участке границы с Россией.

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Новости Украины Вадим ПристайкоООН
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