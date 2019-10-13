Пристайко візьме участь у засіданні Комітету Європарламенту, присвяченому Донбасу

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко 14 жовтня відвідає з робочим візитом Брюссель і Люксембург

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 14 жовтня візьме участь у засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах, присвяченому ситуації на Донбасі в контексті російської агресії і зусиль України щодо реалізації мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Засідання пройде в Брюсселі (Бельгія). В рамках візиту Пристайко проведе також низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ держав-членів Європейського союзу та високопосадовцями ЄС.

Також Пристайко завтра відвідає Люксембург, де на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ візьме участь у міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС" на запрошення Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президента Європейської Комісії Могерини і міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

Український міністр поінформує партнерів про впровадження комплексних реформ в Україні, ситуацію з безпекою на Донбасі та стан підготовки до саміту в "нормандському форматі".

Нагадаємо, в Брюсселі підтримали "формулу Штайнмайера". В ЄС підтримали роботу контактної групи в Мінську, а також зусилля, спрямовані на зустріч в нормандському форматі.

Додамо, голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив, що альянс підтримує зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод, включаючи розведення військ і узгодження "формули Штайнмайера".