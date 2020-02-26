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Пристайко запропонував створити форум з питань повернення Криму

Новини » Політика     26.02.2020 - 11:36
Пристайко запропонував створити форум з питань повернення Криму
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко має намір посилити міжнародну увагу до питання Криму

Для обговорення питань щодо повернення окупованого Криму необхідно створити переговорний форум. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Пристайко наголосив, що тема Криму повинна звучати на всіх переговорних майданчиках. Він додав, що питання Криму не було знято з порядку денного.

"Важкі бої та втрати на Донбасі у 2014-2015-му роках змусили нас обмежити мінські домовленості лише питаннями Донбасу. Можливо саме це сприяло певній маргіналізації проблеми Криму, яка дещо відійшла на другий план у світовій політиці. Росія взагалі вважає, що Крим - закрите питання, яке розгляду не підлягає. Проте, хочу нагадати, що ніде в мінських домовленостях не сказано, що питання Криму знімається з порядку денного", - заявив глава МЗС.

За його словами, необхідно посилити міжнародну увагу до питання повернення Криму в Україну.

"Підхід "Спочатку Донбас - потім Крим" не є розумним, є хибним. Крим має звучати на всіх міжнародних майданчиках, переговорах з Росією, на всіх безпекових форумах. Щобільше, якісні зрушення можуть бути можливими у разі заснування окремого Кримського міжнародного форуму. І нехай спочатку без Росії. Ми потім примусимо її сісти за стіл переговорів", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше під час конференції з безпеки у Мюнхені президент України Володимир Зеленський запропонував створити окремий майданчик для обговорення питань окупованого Криму. Зеленський не виключає, що до нового майданчика могли б приєднатися США.

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