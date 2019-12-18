Пристайко подтвердил отсутствие прогресса в ТКГ в вопросе обмена пленными

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР". Об этом Пристайко заявил в эфире канала "Украина 24".

По словам Пристайко, подгруппам не удалось обновить списки пленных для обмена.

"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - сообщил глава украинского МИД.

Напомним, ранее о том, что сторонам в Минске не удалось прийти к согласию по поводу обмена пленными сообщили в "ЛНР". По словам представителя "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

Отметим, 18 декабря проходит первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Заседание подгрупп ТКГ продолжалось более семи часов, на данный момент проходит заседание ТКГ. Ожидалось, что сегодня стороны обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.