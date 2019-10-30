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Пристайко: ожидаем, что Россия будет придерживаться мирных соглашений в Золотом и Петровском

Новости » Политика    30.10.2019 - 02:12
Пристайко: ожидаем, что Россия будет придерживаться мирных соглашений в Золотом и Петровском
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Встреча в нормандском формате может состояться до конца ноября

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона ожидает от России выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Глава МИД отметил, что разведение сил стало бы последним толчком к проведению переговоров в нормандском формате, которые Украина рассчитывает провести до конца ноября 2019 года.

"Сегодня (29 октября, - ред.) Украина начала вывод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское, если будет соблюдаться прекращение огня. Мы выполняем свою часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Последний толчок, чтобы провести нормандский саммит в ноябре", - написал Пристайко.

Пристайко: ожидаем, что Россия будет придерживаться мирных соглашений в Золотом и ПетровскомНапомним, ранее Пристайко заявлял, что переговоры о саммите в нормандском формате могут пройти и через 7-10 дней после разведения сил в Петровском.

РБК-Украина писало, что разведение сил в Золотом началось 29 октября. Это стало возможным после того, как на участке разведения в течение 7 суток соблюдался режим тишины.

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Новости Украины Разведение силВадим Пристайко
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