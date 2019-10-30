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Пристайко: очікуємо, що Росія дотримається мирних угод в Золотому та Петрівському

Новини » Політика    30.10.2019 - 02:12
Пристайко: очікуємо, що Росія дотримається мирних угод в Золотому та Петрівському
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Зустріч у нормандському форматі може відбутися до кінця листопада

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська сторона очікує від Росії виконання мирних угод, щоб провести розведення сил в Золотому та Петрівському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайка.

Глава МЗС відзначив, що розведення сил стало б останнім поштовхом до проведення переговорів у нормандському форматі, які Україна розраховує провести до кінця листопада 2019 року.

"Сьогодні (29 жовтня, - ред.) Україна розпочала виведення військ у Золотому. Наступний пункт - Петрівське, якщо буде дотримане припинення вогню. Ми виконуємо свою частину мирних угод і чекаємо того ж від Росії. Останній поштовх, щоб провести нормандський самміт у листопаді", - написав Пристайко.

Пристайко: очікуємо, що Росія дотримається мирних угод в Золотому та ПетрівськомуНагадаємо, раніше Пристайко заявляв, що переговори про саміт у нормандському форматі можуть пройти і через 7-10 днів після розведення сил в Петровському.

РБК-Україна писало, що розведення сил в Золотому почалося 29 жовтня. Це стало можливим після того, як на дільниці розведення протягом 7 діб дотримувався режим тиші.

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Новини України Розведення силВадим Пристайко
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